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10:34, 24 ноября 2023Россия

В России полуголый ребенок несколько часов провел в сугробе и попал в реанимацию

На Урале полуголый ребенок несколько часов провел в сугробе и попал в реанимацию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Серове Свердловской области двухлетняя девочка несколько часов просидела в сугробе и попала в реанимацию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, пишет Е1.ru.

«Девочку с переохлаждением поместили сразу же в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска, где она сейчас и находится. Состояние ее тяжелое. Когда приходит в сознание, шевелит ручками, а затем опять засыпает. Врачи борются за ее жизнь», — сказал он.

По его словам, ранее судимые родители ребенка ушли на работу и оставили девочку со старшей сестрой-семиклассицей. Девочка уснула, когда ее младшая сестра в памперсе и распашонке надела сапоги и вышла на улицу. Она прошла около двухсот метров и упала в сугроб.

Двухлетний ребенок провел на улице несколько часов. Ее обнаружил отец, который вернулся домой и, увидев это, вызвал неотложную помощь. В областном Минздраве назвали состояние девочки тяжелым. Ее семья на учете не состоит, заведено административное дело по статье о ненадлежащем воспитании ребенка.

Ранее житель Омской области замерз на улице и впал в кому, врачи не смогли его спасти. 62-летнего россиянина нашли на улице в бессознательном состоянии и доставили в местную больницу.

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      Анастасия Шейкина
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