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15:53, 24 ноября 2023Экономика

В России появится еще один китайский автобренд

Китайский производитель Sinomach запустит в РФ продажи машин под брендом Oting

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Китайский автопроизводитель Sinomach объявил о выходе на российский рынок. Компания будет продавать в стране машины под отдельным брендом Oting, сообщает Autonews со ссылкой на представителей пресс-службы концерна.

Первой новинкой марки на российском рынке станет внедорожник Paladin. Технические и внешние характеристики машины в Sinomach предпочли не раскрывать. Однако, согласно неофициальным данным, речь может идти о модели, построенной на базе рамного внедорожника Nissan Terra, уточнили эксперты.

В 2024 году концерн, занимающийся производством промышленного оборудования и импортом в КНР автомобилей, планирует запустить в России производство еще двух моделей. Продавать все новинки будут в официальных дилерских центрах Oting. Соглашение рассчитано на пять лет. При этом ориентировочная стоимость машин пока также держится в секрете.

Ранее портал Autonews сообщил о старте продаж в России еще одного нового китайского автомобиля — кроссовера JAC JS3. Машина будет доступна в комплектациях Comfort и Luxury, а ее стоимость в зависимости от модификации окажется в диапазоне от 1,79 до 1,99 миллиона рублей. Обе версии оборудованы 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 109 лошадиных сил, за счет чего переднеприводный автомобиль сможет развивать скорость до 180 километров в час.

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      Анатолий Акулов
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