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11:07, 24 ноября 2023Экономика

В России начали продавать новый китайский автомобиль

Autonews: китайский кроссовер JAC JS3 в России будет стоить от 1,79 млн рублей

Изображение: JAC

Китайский автопроизводитель JAC начал продажи в России нового компактного кроссовера JS3. Об этом сообщает Autonews.

Автомобиль бренда, с которого перелицовывают «Москвичи», доступен в комплектациях Comfort и Luxury, он будет стоить от 1,79 до 1,99 миллиона рублей. Обе версии оборудованы 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 109 лошадиных сил. Переднеприводный кроссовер может развивать скорость до 180 километров в час.

В базовой версии автомобиль оснащен механической КПП, галогеновой оптикой, рейлингами на крыше, кондиционером, задними парктрониками и круиз-контролем. Комплектация Luxury отличается автоматической коробкой передач, светодиодными фонарями, системой климат-контроля, камерой заднего вида, а ее салон отделан экокожей. Машины поступают на отечественный рынок из КНР.

Китайский бренд JAC выбрали в качестве базы для производства машин «Москвич». Первый выпущенный автомобиль российского завода оказался перелицованным JS4. Позднее отечественный производитель заявил о выпуске «Москвича 6» — близнеца модели Sehol A5 Plus, который будет стоить, по словам представителей автосалонов, от 2,4 до 3,1 миллиона рублей.

Бывший мэр Красноярска и нынешний депутат Госдумы Сергей Еремин заявил, что «Москвич 3» не рассчитан на сибирские морозы. У автомобиля хороший расход топлива и поведение на трассе, однако уже при температуре минус 20 градусов печка не справляется с прогревом салона. Причем если температура будет еще ниже, пассажирам и вовсе будет «прохладненько», добавил он.

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      Вячеслав Агапов
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