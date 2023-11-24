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12:16, 24 ноября 2023Россия

В России школьника увезли с урока с инсультом

В Орске Оренбургской области у школьника случился инсульт на уроке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Орске Оренбургской области школьника доставили в больницу с инсультом. Об этом сообщает издание «Урал56.Ру».

Мальчику стало плохо на уроке, его срочно доставили в больницу. Проведенное исследование выявило у школьника признаки инсульта.

Врачи приняли решение провести экстренную операцию. Вмешательство прошло успешно, ребенок продолжит лечение в областной детской больнице.

Ранее в Подмосковье у трехлетнего мальчика случился инсульт после того, как на него наехал автомобиль. О последствиях аварии стало известно уже в больнице, куда пострадавшего доставили с характерными для ДТП травмами.

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      Алан Босиков
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