В России школьника увезли с урока с инсультом
В Орске Оренбургской области у школьника случился инсульт на уроке
В городе Орске Оренбургской области школьника доставили в больницу с инсультом. Об этом сообщает издание «Урал56.Ру».
Мальчику стало плохо на уроке, его срочно доставили в больницу. Проведенное исследование выявило у школьника признаки инсульта.
Врачи приняли решение провести экстренную операцию. Вмешательство прошло успешно, ребенок продолжит лечение в областной детской больнице.
Ранее в Подмосковье у трехлетнего мальчика случился инсульт после того, как на него наехал автомобиль. О последствиях аварии стало известно уже в больнице, куда пострадавшего доставили с характерными для ДТП травмами.