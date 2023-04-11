В Подмосковье трехлетний ребенок попал в больницу с инсультом после наезда авто

В Подольске трехлетний ребенок попал в больницу с инсультом после наезда автомобиля

В подмосковном Подольске трехлетний мальчик попал в больницу с инсультом после того, как на него наехала машина. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 10 апреля на Революционном проспекте. По данным телеканала, ребенок катался на беспедальном велосипеде недалеко от жилого дома. На пешеходном переходе на него наехал автомобиль, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Ребенка госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, врачи диагностировали у него инсульт. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Павловском Посаде мужчина без прав сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Школьница скончалась на месте от полученных травм, в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.