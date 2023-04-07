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15:15, 7 апреля 2023Россия

Под Москвой водитель без прав насмерть сбил девочку и попал на видео

В Павловском Посаде водитель без прав насмерть сбил девятилетнюю девочку

В Павловском Посаде в Подмосковье легковая машина насмерть сбила девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Происшествие попало на видео, которое опубликовала региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером 6 апреля улице Большая Покровская. На кадрах с камер наблюдения видно, как ребенок пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент из-за поворота выезжает автомобиль, который сбивает девочку.

Как пишет пресс-служба прокуратуры, от полученных травм школьница скончалась на месте. Водитель машины был задержан. Выяснилось, что срок действия прав мужчины истек еще в 2016 году. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, лицом без права управления автомобилем.

Ранее в поселке Алексеевское в Татарстане Chevrolet насмерть сбил малолетнего ребенка на пешеходной зоне. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. Момент происшествия попал на видео.

Константин Лысяков
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