Под Москвой внедорожник переехал четвероклассницу на переходе и попал на видео

В Подмосковье внедорожник переехал четвероклассницу на переходе и попал на видео

В Подмосковье внедорожник Volkswagen переехал четвероклассницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как ребенок идет по переходу — в этот момент внедорожник поворачивает на главную дорогу и переезжает девочку. Школьница не видела автомобиль, так как несла вещи, которые загородили ей обзор.

По данным авторов, авария произошла в Павловском Посаде под Москвой. Водитель автомобиля сразу подбежал к ребенку и попытался оказать ему первую помощь. 10-летняя девочка умерла по дороге в больницу. За рулем Volkswagen оказался 34-летний водитель, которого в прошлом году десять раз штрафовали за превышение скорости. Мужчину арестовали.

Ранее в Москве грузовик насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре, ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на человека на большой скорости несется грузовик, который его сбивает.