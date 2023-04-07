Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 7 апреля 2023Россия

Под Москвой внедорожник переехал четвероклассницу на переходе и попал на видео

В Подмосковье внедорожник переехал четвероклассницу на переходе и попал на видео

В Подмосковье внедорожник Volkswagen переехал четвероклассницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как ребенок идет по переходу — в этот момент внедорожник поворачивает на главную дорогу и переезжает девочку. Школьница не видела автомобиль, так как несла вещи, которые загородили ей обзор.

По данным авторов, авария произошла в Павловском Посаде под Москвой. Водитель автомобиля сразу подбежал к ребенку и попытался оказать ему первую помощь. 10-летняя девочка умерла по дороге в больницу. За рулем Volkswagen оказался 34-летний водитель, которого в прошлом году десять раз штрафовали за превышение скорости. Мужчину арестовали.

Ранее в Москве грузовик насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре, ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на человека на большой скорости несется грузовик, который его сбивает.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал цель Запада после «покорения России»
Турция предсказала эскалацию конфликта на Украине
Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год
Появились снимки обнаруженного под Курском украинского беспилотника
Российский таксист напал на 84-летнего пенсионера, избил его и попал на видео
ЦБ затянул с отзывом лицензий у банков
Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли
Российский приграничный регион попал под обстрел со стороны Украины
Объяснена разница между реальной и официальной инфляцией
Уролог объяснил пользу регулярных занятий сексом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.