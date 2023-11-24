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12:44, 24 ноября 2023Мир

В Швеции выступили за выход из Евросоюза

Член Европарламента Ваймерс: Швеция выйдет из ЕС в случае отмены права вето
Чарли Ваймерс

Чарли Ваймерс. Фото: Dwi Anoraganingrum / imago-images.de / Globallookpress.com

Член Европарламента от Швеции Чарли Ваймерс допустил выход страны из Евросоюза в случае отмены права вето. Члена шведской правой партии «Шведские демократы» цитирует РИА Новости.

Ваймерс выступил за Swexit. Так называют возможный выход Швеции из Евросоюза по аналогии с Brexit — выходом из европейского объединения Британии.

«ЕС — это политический проект, который движется в неправильном направлении... Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию», — объяснил свою позицию правый шведский политик.

В августе 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц выступил за отмену права вето в Евросоюзе. В случае расширения ЕС различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти, поэтому объединению стоит отказаться от права вето в ряде областей, отметил тогда канцлер.

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      Варвара Кошечкина
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