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10:16, 24 ноября 2023Мир

В США рассказали о роли ЦРУ и «Моссада» в перемирии между Израилем и ХАМАС

WP: ЦРУ и «Моссад» сыграли ключевую роль в достижении перемирия Израилем и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Главы двух разведывательных ведомств ЦРУ Уильям Бернс и «Моссад» Дэвид Барни сыграли ключевую роль в достижении перемирия Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Я думаю, что помощь США в конечном итоге сводилась к давлению на израильтян», — рассказал газете источник среди дипломатов одной из арабских стран.

Издание также отмечает роль премьер-министра Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в переговорном процессе. Нынешние договоренности Израиля и ХАМАС по обмену заложниками стали возможны благодаря посредническим функциям Дохи. Кроме того, в материале газеты подчеркивается постоянное участие в вопросе президента США Джо Байдена. Он регулярно во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затрагивал вопрос обмена заложниками.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

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      Максим Габриелян
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