В США рассказали о роли ЦРУ и «Моссада» в перемирии между Израилем и ХАМАС

WP: ЦРУ и «Моссад» сыграли ключевую роль в достижении перемирия Израилем и ХАМАС

Главы двух разведывательных ведомств ЦРУ Уильям Бернс и «Моссад» Дэвид Барни сыграли ключевую роль в достижении перемирия Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Я думаю, что помощь США в конечном итоге сводилась к давлению на израильтян», — рассказал газете источник среди дипломатов одной из арабских стран.

Издание также отмечает роль премьер-министра Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в переговорном процессе. Нынешние договоренности Израиля и ХАМАС по обмену заложниками стали возможны благодаря посредническим функциям Дохи. Кроме того, в материале газеты подчеркивается постоянное участие в вопросе президента США Джо Байдена. Он регулярно во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затрагивал вопрос обмена заложниками.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.