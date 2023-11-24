В Тулузе протестующие при помощи навоза парализовали движение в городе

La Dépêche: в Тулузе протестующие навозом парализовали движение в городе

В Тулузе протестующие фермеры парализовали движение в городе при помощи тракторов, горящих покрышек, сушеной соломы и навоза, нанеся ущерб в несколько сотен тысяч евро. Об этом сообщает портал La Dépêche.

«Это риск, который мы принимаем на себя. Я сожалею, что мы достигли этой точки. Наша цель номер один — это не то, чтобы заблокировать жителей Тулузы, а то, чтобы государственные власти услышали нас», — заявил Ромен Делусталь, президент профсоюза «Молодые фермеры Окситании», который организовал акцию.

Он подчеркнул, что подобные действия стали реакцией на бездействие местных властей. Также Делусталь отметил усталость, вызванную ростом инфляции и цен, осложняющих деятельность фермеров.

Ранее в центре Дублина начались столкновения полиции с протестующими, которые вышли на улицы после нападения на детей возле здания школы. Демонстранты проявили агрессию и начали нападать на сдерживающих их силовиков, они запускали сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов, подожгли несколько машин, городские автобусы и трамвай. Движение транспорта в центре ирландской столицы было перекрыто.