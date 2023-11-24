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11:49, 24 ноября 2023Бывший СССР

Власти Украины решили эвакуировать застрявших на польской границе водителей

Власти Украины эвакуируют водителей, застрявших на польской границе

Фото: Roman Baluk / Reuters

Власти Украины эвакуируют водителей, застрявших на украинско-польской границы из-за блокады. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры республики Сергей Деркач на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У нас кончилось время на обсуждение компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Будем вывозить всех, кто изъявит желание», — написал Деркач.

По его словам, водителям предлагают эвакуироваться без транспортного средства.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на польско-украинской границе в знак протеста. Участники акции требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков.

Сообщается, что в очереди на границе застряли фуры с оборудованием для украинской армии, а также топливом, медицинскими материалами и гуманитарной помощью.

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      Алевтина Запольская
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