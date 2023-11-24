Врач назвал определяемые по состоянию пальцев болезни

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что по состоянию пальцев и ногтей можно определить некоторые болезни. Выпуск, где он назвал эти заболевания, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что пальцы с большой изогнутой ногтевой пластиной, посиневшей у основания, могут свидетельствовать о заболеваниях легких. По словам врача, такие пальцы похожи на барабанные палочки.

Также специалист сообщил, что у страдающих от болезней печени и сердечной недостаточности меняется цвет ногтя. «Две трети ногтя белесые, а одна треть как бы синяя», — описал Мясников состояние ногтей при этих недугах. Он также обратил внимание, что цвет и форма ногтей меняются у больных сахарным диабетом и людей с дефицитом железа.

Ранее врач-дерматолог Ирина Гостева предупредила россиян о том, что черное пятно на ногте может сигнализировать о злокачественной опухоли. Мясников призвал тех, кто столкнулся с этим симптомом, обратиться к врачу.