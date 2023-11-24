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21:33, 24 ноября 2023Россия

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
СюжетПожары в России

Фото: Reuters

24 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В сообщении СЦКК отмечается, что зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район в 18:25 мск. Было выпущено три снаряда. В 20:10 два снаряда было выпущено по направлению населенный пункт Карловка — Куйбышевский район Донецка, который расположен на западе города.

Ранее сообщалось, что четверо пожарных МЧС России были ранены во время повторного обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника.

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      Екатерина Подвигина
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