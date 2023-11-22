Пожарные МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке
Четверо пожарных МЧС России были ранены во время повторного обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника», — заявили в МЧС. В ведомстве отметили, что пожарные были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были ранены подростки. По его словам, взрывоопасный предмет сбросили с дрона в Кировском районе, на конечной остановке автобуса № 41 возле магазина «Калинка». В результате ранения получили две девочки 2009 года рождения.