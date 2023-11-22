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18:31, 22 ноября 2023Бывший СССР

Пожарные МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке

МЧС: четверо пожарных были ранены во время повторного обстрела Донецка ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Четверо пожарных МЧС России были ранены во время повторного обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника», — заявили в МЧС. В ведомстве отметили, что пожарные были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были ранены подростки. По его словам, взрывоопасный предмет сбросили с дрона в Кировском районе, на конечной остановке автобуса № 41 возле магазина «Калинка». В результате ранения получили две девочки 2009 года рождения.

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