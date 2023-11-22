Пожарные МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке

МЧС: четверо пожарных были ранены во время повторного обстрела Донецка ВСУ

Четверо пожарных МЧС России были ранены во время повторного обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника», — заявили в МЧС. В ведомстве отметили, что пожарные были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были ранены подростки. По его словам, взрывоопасный предмет сбросили с дрона в Кировском районе, на конечной остановке автобуса № 41 возле магазина «Калинка». В результате ранения получили две девочки 2009 года рождения.