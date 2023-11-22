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17:01, 22 ноября 2023Бывший СССР

В Донецке при сбросе боеприпаса с БПЛА были ранены подростки

Мэр Кулемзин: при сбросе ВСУ боеприпаса с БПЛА в Донецке были ранены две девочки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены подростки. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, взрывоопасный предмет был сброшен с дрона в Кировском районе на конечной остановке автобуса № 41 возле магазина «Калинка». В результате пострадали две девочки 2009 года рождения.

Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней обвинил Украину в неоднократном нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Он уточнил, что у UNIDIR, в частности, есть свидетельства их применения ВСУ в Донецке.

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      Алевтина Запольская
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