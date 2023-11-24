В российском городе обнаружили «яйца драконов»

В Санкт-Петербурге на пляжах Финского залива появились «яйца драконов»

Санкт-Петербург украсили ледяные шары в форме «драконьих яиц». Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Такие комья из снега и песка появляются благодаря особенным очертаниям береговой линии и температурно-ветровому режиму. Нередко их можно увидеть в Карелии и Канаде. Пляжи Финского залива теперь походят на пейзажи Териберки в Мурманской области — это заполярное село славится крупными камнями, которые называют «яйца драконов». Увидеть их можно круглый год.

Температура в Северной столице днем в пятницу составит минус 2-4 градуса, к ночи похолодает до минус 7. Ожидается небольшой снег и гололед.

Ранее на реке Екатерингофка заметили снежуру. Это необычное природное явление возникает, когда обильный снег, падая в воду почти нулевой температуры, не тает, а смешивается с ней.