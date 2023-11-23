Среда обитания
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13:51, 23 ноября 2023Среда обитания

В Петербурге заметили снежуру

На реке Екатерингофке в Петербурге появилась снежура

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

На реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге появилась снежура. Фотографии причудливых узоров на поверхности водоема опубликовала «Комсомольская правда».

Это необычное природное явление возникает, когда обильный снег, падая в воду почти нулевой температуры, не тает, а смешивается с ней. Сбиваясь в вязкую массу на поверхности водоема, снег под действием ветра собирается складками.

Ранее жители Курил запечатлели над вулканом Тятя неподвижные лентикулярные облака. Как правило, они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.

До этого в Воркуте на видео попало солнечное гало. Свечение образуется при прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы. В зимний период свет преломляется в кристаллах льда. А в конце октября сахалинцы сумели заснять заход красной Луны.

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      Виктория Клабукова
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