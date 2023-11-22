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12:06, 22 ноября 2023Моя страна

Необычные облака вокруг вулкана на Курилах показали на фото

Лентикулярные облака вокруг вулкана Тятя сфотографировали на острове Кунашир
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Жители курильского острова Кунашир запечатлели необычные облака. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

На фото видно редкое природное явление вокруг вулкана Тятя — лентикулярные облака. Как правило, они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их характерной особенностью является неподвижное положение.

Ранее жители Сахалина сняли на видео заход красной Луны над островом. На кадрах было запечатлено, как спутник Земли нестандартного цвета опускается за Мицульский хребет.

Кроме того, в ноябре на Кунашире заметили первые проявления зимы — вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров была слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — говорилось в подписи к посту.

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      Варвара Кошечкина
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