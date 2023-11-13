«Присыпанный пудрой» вулкан на Курилах показали на фото

Вершину вулкана Менделеева на курильском острове Кунашир припорошило снегом

Жители курильского острова Кунашир запечатлели на фото первые проявления зимы. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

На размещенном снимке заметно, что вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — сказано в подписи к посту.

Ранее жители Сахалина заметили в северной части острова необычное явление — поверхность Пугачевского грязевого вулкана покрылась льдом, а на земле вокруг него лежал снег. «От первых заморозков у вулкана округлились глаза», — в шутку отметили очевидцы.

В октябре первый снег сфотографировали на действующем вулкане Кунашира Тятя. На камеру попал вулкан на берегу Охотского моря, было видно, что его вершина на высоте 1819 метров покрыта снегом.