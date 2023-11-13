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17:26, 13 ноября 2023Моя страна

«Присыпанный пудрой» вулкан на Курилах показали на фото

Вершину вулкана Менделеева на курильском острове Кунашир припорошило снегом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Жители курильского острова Кунашир запечатлели на фото первые проявления зимы. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

На размещенном снимке заметно, что вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — сказано в подписи к посту.

Ранее жители Сахалина заметили в северной части острова необычное явление — поверхность Пугачевского грязевого вулкана покрылась льдом, а на земле вокруг него лежал снег. «От первых заморозков у вулкана округлились глаза», — в шутку отметили очевидцы.

В октябре первый снег сфотографировали на действующем вулкане Кунашира Тятя. На камеру попал вулкан на берегу Охотского моря, было видно, что его вершина на высоте 1819 метров покрыта снегом.

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      Варвара Кошечкина
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