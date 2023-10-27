Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:52, 27 октября 2023Моя страна

«Округлившиеся глаза» вулкана на Сахалине показали на фото

Опубликован снимок Пугачевского грязевого вулкана после первых заморозков
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yuriy Tsygankov / Wikimedia

Жители Сахалина заметили в северной части острова необычное явление и показали его на фото. Соответствующий снимок опубликовал фотограф Сергей Любаченко в Telegram.

На кадре видно, что поверхность Пугачевского грязевого вулкана покрылась льдом, а на земле вокруг него лежит снег. «От первых заморозков у вулкана округлились глаза», — в шутку отметил автор поста.

Пугачевский грязевой вулкан является геологической аномалией — это огромное грязевое поле с многочисленными кратерами, на котором практически нет растительности. В настоящее время вулкан дремлет и периодически извергает небольшие грязевые потоки. Однако передвигаться по полю необходимо с осторожностью.

Ранее жители курильского острова Кунашир сфотографировали первый снег на действующем вулкане Тятя. Он расположен на северо-востоке острова и является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Исторические извержения происходили в 1812 и 1973 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

      Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости