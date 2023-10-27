«Округлившиеся глаза» вулкана на Сахалине показали на фото

Опубликован снимок Пугачевского грязевого вулкана после первых заморозков

Жители Сахалина заметили в северной части острова необычное явление и показали его на фото. Соответствующий снимок опубликовал фотограф Сергей Любаченко в Telegram.

На кадре видно, что поверхность Пугачевского грязевого вулкана покрылась льдом, а на земле вокруг него лежит снег. «От первых заморозков у вулкана округлились глаза», — в шутку отметил автор поста.

Пугачевский грязевой вулкан является геологической аномалией — это огромное грязевое поле с многочисленными кратерами, на котором практически нет растительности. В настоящее время вулкан дремлет и периодически извергает небольшие грязевые потоки. Однако передвигаться по полю необходимо с осторожностью.

Ранее жители курильского острова Кунашир сфотографировали первый снег на действующем вулкане Тятя. Он расположен на северо-востоке острова и является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Исторические извержения происходили в 1812 и 1973 годах.