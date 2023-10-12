Первый снег на вершине действующего вулкана на Курилах попал на камеру

Жители Курил сфотографировали первый снег на вершине вулкана Тятя на Кунашире

Жители курильского острова Кунашир сфотографировали первый снег на действующем вулкане Тятя. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

На камеру попал вулкан на берегу Охотского моря, видно, что его вершина на высоте 1819 метров покрыта снегом. Уточняется, что фото было сделано еще 7 октября. При этом в прошлом году снег покрыл высшую точку острова на два дня раньше.

«Холодно. Как только заходит солнце, хочется надеть перчатки и шерстяные носки», — сказано в подписи к посту.

Тятя расположен на северо-востоке острова и является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Исторические извержения происходили в 1812 и 1973 годах. В настоящее время фиксируется слабая фумарольная активность в центральном кратере.

26 июля сообщалось, что на высоте 2,7 тысячи метров у Ключевского вулкана на Камчатке установили горный модуль для туристов. Он оборудован койками, печью, а также памятками о том, как действовать в случае происшествий, в частности, куда звонить и какие данные необходимо называть в первую очередь.