Первый снег на вершине действующего вулкана на Курилах попал на камеру
Жители курильского острова Кунашир сфотографировали первый снег на действующем вулкане Тятя. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».
На камеру попал вулкан на берегу Охотского моря, видно, что его вершина на высоте 1819 метров покрыта снегом. Уточняется, что фото было сделано еще 7 октября. При этом в прошлом году снег покрыл высшую точку острова на два дня раньше.
«Холодно. Как только заходит солнце, хочется надеть перчатки и шерстяные носки», — сказано в подписи к посту.
Тятя расположен на северо-востоке острова и является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Исторические извержения происходили в 1812 и 1973 годах. В настоящее время фиксируется слабая фумарольная активность в центральном кратере.
26 июля сообщалось, что на высоте 2,7 тысячи метров у Ключевского вулкана на Камчатке установили горный модуль для туристов. Он оборудован койками, печью, а также памятками о том, как действовать в случае происшествий, в частности, куда звонить и какие данные необходимо называть в первую очередь.