69-я параллель
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12:03, 20 ноября 202369-я параллель

В России сняли на видео редкое явление в небе над тундрой

В Воркуте сняли на видео солнечное гало в небе над городом

В небе над Воркутой сняли на видео редкое природное явление — солнечное гало. Ролик опубликовал Telegram-канал vorkuta_live.

На кадрах видно ауру света по бокам от низко стоящего над горизонтом солнца. Температура воздуха во время сьемки составляла минус 27 градусов.

Природа гало-эффекта схожа с появлением радуги. Свечение образуется при прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы. В зимний период свет преломляется в кристаллах льда. Для возникновения эффекта необходимо сочетание низкой температуры и высокой влажности. Гало может появиться и летом, в этом случае свет отражается в водяных парах.

Ранее необычное солнечное гало сняли на видео жители якутского села Томтор. На кадрах одна аура окружает солнце, а другая располагается над населенным пунктом в виде кольца.

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      Алан Босиков
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