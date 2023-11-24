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10:24, 24 ноября 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ завербованного Украиной россиянина попало на видео

ФСБ опубликовала видео задержания завербованного Украиной россиянина

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который отправлял на территорию Украины детали военной авиатехники. Момент задержания попал на видео, которое публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подбегают к черному джипу и хватают мужчину, который в это время стоит около водительской двери. На задержанного сразу же надевают наручники, после чего его ведут в полицейский автомобиль. На следующих кадрах показано, как подозреваемого заводят в отделение.

По данным силовиков, житель Феодосии был завербован украинскими спецслужбами. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Он арестован по решению суда.

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      Варвара Митина
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