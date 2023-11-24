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20:18, 24 ноября 2023Экономика

Запад захотел добиться прогресса в вопросе передачи российских активов Украине

Канада и ЕС захотели активизировать усилия в вопросе передачи активов РФ Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Канада и страны Евросоюза захотели добиться прогресса в вопросе передачи доходов от замороженных на Западе российских активов для финансирования Украины и помощи в восстановлении экономики страны. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на совместное заявление, опубликованное по итогам саммита ЕС и Канады.

Представители ЕС и Канады обязались добиться «решительного прогресса» по этому вопросу в среднесрочной перспективе. Кроме того, западные государства также обязались пресекать попытки России по обходу международных санкций.

«Мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России», — говорится в итоговом заявлении.

Евросоюз совместно с канадскими властями также подтвердили намерение продолжать оказывать другие виды помощи Украине. Речь идет в том числе о наращивании военных поставок и подготовке солдат.

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      Анатолий Акулов
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