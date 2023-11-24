Запад захотел добиться прогресса в вопросе передачи российских активов Украине

Канада и ЕС захотели активизировать усилия в вопросе передачи активов РФ Украине

Канада и страны Евросоюза захотели добиться прогресса в вопросе передачи доходов от замороженных на Западе российских активов для финансирования Украины и помощи в восстановлении экономики страны. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на совместное заявление, опубликованное по итогам саммита ЕС и Канады.

Представители ЕС и Канады обязались добиться «решительного прогресса» по этому вопросу в среднесрочной перспективе. Кроме того, западные государства также обязались пресекать попытки России по обходу международных санкций.

«Мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России», — говорится в итоговом заявлении.

Евросоюз совместно с канадскими властями также подтвердили намерение продолжать оказывать другие виды помощи Украине. Речь идет в том числе о наращивании военных поставок и подготовке солдат.