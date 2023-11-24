В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

MK.RU: уроженца Чечни заподозрили в изнасиловании 17-летнего подростка в Москве

В изнасиловании 17-летнего подростка на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы заподозрили 25-летнего уроженца Чечни. По данным MK.RU, педофил также ограбил свою жертву.

Нападение произошло в квартире, которую арендовал несовершеннолетний приезжий из Ставропольского края. Сначала преступник пригрозил молодому человеку ножом, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего украл мобильный телефон подростка и 12 тысяч рублей.

На данный момент насильник был задержан.

Ранее в Челябинской области задержали 70-летнего пенсионера, изнасиловавшего женщину. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

