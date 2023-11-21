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18:40, 21 ноября 2023Силовые структуры

70-летнего россиянина задержали за изнасилование женщины

Под Челябинском задержали 70-летнего пенсионера, изнасиловавшего женщину

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Челябинской области задержали 70-летнего пенсионера, изнасиловавшего женщину. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, фигурант находился в палате одного из учреждений социального обслуживания. Там он напал на потерпевшую и надругался над ней.

Пожилого мужчину задержали и поместили в изолятор. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, неудачно пытавшегося дважды изнасиловать случайных женщин на юге Москвы.

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      Екатерина Кашурникова
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