Чехия выступит за продление импорта российской нефти

Lidovky: Чехия призовет ЕС продлить импорт российской нефти

Чехия вслед за Словакией призовет Евросоюз (ЕС) продлить импорт российских нефтепродуктов, сообщает Lidové noviny.

Отмечается, что ввод ограничений приведет к резкому росту цен на топливо, в результате чего возникнут трудности в снабжении чешских заправок, а поставщики будут вынуждены закупать нефть в других странах. «Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — приводит издание слова чешского замминистра промышленности Рене Недела.

По данным газеты, сейчас доля России в импорте нефти Чехией составляет 60 процентов. Кроме того, Прага также рискует остаться без крупных поставок от словацкой компании Slovnaft, поскольку действующие санкции ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из российского сырья.

Ранее Словакия отказалась поддерживать ввод ограничений на топливо из России для АЭС, если они будут включены в 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечалось, что в настоящее время словацкие АЭС не могут перейти на альтернативное российскому топливо.