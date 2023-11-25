Губернатор Севастополя извинился за обрушение аварийной подпорной стены

Губернатор Развожаев: к обрушению привела замуровка ливневых дренажных труб

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев извинился за обрушение подпорной стены в городе и заявил, что уже провел «разбор полетов». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уважаемые севастопольцы, приношу свои извинения за эту неприятную ситуацию. Она точно преодолима», — написал он. По словам Развожаева, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб. «Вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены», — объяснил он.

Губернатор Севастополя отметил, что по итогам произошедшего были сделаны выводы. В результате директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник, 27 ноября. Подрядчик будет остранен от проектирования и, конечно, производства работ. «По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ», — добавил Развожаев.

Утром 25 ноября на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе разрушилась аварийная подпорная стена. Части стены осыпались на дорогу, перекрыв движение в сторону центра города.