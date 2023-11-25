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11:07, 25 ноября 2023Россия

В Севастополе обрушилась аварийная подпорная стена

В Севастополе обрушилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского

Кадр: Telegram-канал «Транспорт Севастополя»

На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе разрушилась аварийная подпорная стена. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

Части стены осыпались на дорогу, перекрыв движение в сторону центра города. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в результате обрушения общественный транспорт может работать с перебоями.

О пострадавших в результате обвала не сообщается.

Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Причины остановки, как и сроки возобновления работы, не сообщаются.

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      Алевтина Запольская
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