В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — пояснили там.

В дирекции не уточнили причин приостановки работы пассажирского транспорта. Там также не назвали сроки восстановления его движения.

До этого морской транспорт в Севастополе приостанавливал движение 17 ноября. Тогда в городе объявляли воздушную тревогу. В Минобороны впоследствии доложили, что 17 ноября около 10:40 по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории России.