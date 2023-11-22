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08:05, 22 ноября 2023Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — пояснили там.

В дирекции не уточнили причин приостановки работы пассажирского транспорта. Там также не назвали сроки восстановления его движения.

До этого морской транспорт в Севастополе приостанавливал движение 17 ноября. Тогда в городе объявляли воздушную тревогу. В Минобороны впоследствии доложили, что 17 ноября около 10:40 по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории России.

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      Анастасия Шейкина
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