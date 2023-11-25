Военное крыло ХАМАС отложило освобождение второй группы израильских заложников

Военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников. Об этом оно заявило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что ХАМАС освободит 13 человек в обмен на 39 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.