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19:18, 25 ноября 2023Мир

ХАМАС отложило освобождение второй группы израильских заложников

Военное крыло ХАМАС отложило освобождение второй группы израильских заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hamas Military Wing / Reuters

Военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников. Об этом оно заявило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что ХАМАС освободит 13 человек в обмен на 39 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

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      Илона Палей
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