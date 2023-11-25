ХАМАС освободит еще 13 заложников в обмен на 39 палестинцев

Представитель ЦАХАЛ Рафовиц: ХАМАС 25 ноября освободит еще 13 заложников

Палестинское движение ХАМАС освободит еще 13 заложников 25 ноября. Об этом сообщил представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц в эфире телеканала BFMTV.

«Речь идет о 13 заложниках в обмен на 39 террористов, которые выйдут на свободу из израильских тюрем», — пояснил он.

Ранее ХАМАС решило освободить 14 израильских заложников. Отмечается, что данное число согласуется с заявлением израильской тюремной службы об освобождении 42 палестинских заложников.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В ответ Израиль согласился на паузу в боевых действиях и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.