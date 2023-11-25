ХАМАС освободит 14 израильских заложников

CNN: ХАМАС решило освободить 14 израильских заложников 25 ноября

Палестинское движение ХАМАС решило освободить 14 израильских заложников 25 ноября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Отмечается, что данное число согласуется с заявлением израильской тюремной службы об освобождении 42 палестинских заложников. По данным канцелярии премьер-министра Израиля, на сегодняшний момент в Газе 213 человек удерживается в заложниках.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В ответ Израиль согласился на паузу в боевых действиях и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.