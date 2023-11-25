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12:53, 25 ноября 2023Мир

ХАМАС освободит 14 израильских заложников

CNN: ХАМАС решило освободить 14 израильских заложников 25 ноября

Фото: Nir Keidar / Anadolu / Getty Images

Палестинское движение ХАМАС решило освободить 14 израильских заложников 25 ноября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Отмечается, что данное число согласуется с заявлением израильской тюремной службы об освобождении 42 палестинских заложников. По данным канцелярии премьер-министра Израиля, на сегодняшний момент в Газе 213 человек удерживается в заложниках.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В ответ Израиль согласился на паузу в боевых действиях и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.

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      Никита Абрамов
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