ХАМАС заявило о нарушении Израилем пунктов соглашения о прекращении огня

Советник главы политбюро ХАМАС: Израиль нарушил соглашение о прекращении огня

Израиль неоднократно нарушил пункты соглашения о прекращении огня. Об этом заявил советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну, передает РИА Новости.

По его словам, израильтяне открыли огонь в секторе Газа, в результате чего были лишены жизни несколько человек. Также советник отметил, что Израиль не придерживается согласованных стандартов освобождения заключенных.

Утром 24 ноября вступило в силу четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС. Спустя 15 минут после его начала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила радикальное палестинское движение в нарушении договоренностей — В 07:15 (08:15 по московскому времени) была выпущена ракета в сторону южного Израиля, ее перехватили.