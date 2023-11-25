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20:42, 25 ноября 2023Мир

Израиль заявил об отсутствии нарушений перемирия с Газой

МИД Израиля заявил, что Иерусалим не нарушал условия перемирия с Газой

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Иерусалим не нарушал условия перемирия с Газой. Об этом заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в эфире телеканала Sky News Arabia.

«Израиль не нарушил ни одно из условий соглашения о перемирии в секторе Газа», — сказал Бен-Дор.

Ранее военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Отмечается, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

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      Никита Абрамов
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