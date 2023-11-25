Короля Карла III заподозрили в трате денег умерших людей в личных целях

Карла III заподозрили в трате денег умерших людей на ремонт личной недвижимости

Король Карл III использовал деньги людей, которые не оставили завещания или не имели наследников, для ремонта своей недвижимости. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что еще со временем феодализма на северо-западе Великобритании существует обычай, согласно которому активы людей, не оставивших завещания или не имеющих близких родственников, отходят королю через герцогство Ланкастер. Это касается людей, которые официально зарегистрированы в Ланкаширском графстве. Их называют bona vacantia.

Как подсчитали журналисты британского издания, эти земли, а также Корнуолл, за последние 70 лет принесли королеве Елизавете II и Карлу III около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Отмечается, что король утверждал, что эти средства были направлены на благотворительность. В этом году от герцогства Ланкастер он получил 26 миллионов фунтов стерлингов.

На благотворительность, как отмечает издание, переходит лишь малая часть от bona vacantia, остальное тратится на ремонт имений короля, которые он сдает в аренду. При этом, по данным The Guardian, корпоративный налог или налог на прирост капитала королю ни одно из герцогств не платит.

Журналисты издания сообщили, что деньги десятков умерших людей перешли монарху. Также указывается, что у многих из них были ветхие дома, а некоторые проживали в социальном жилье. Друзья и знакомые покойных оказались возмущены, узнав о данной практике. При этом в Букингемском дворце отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что автомобиль Range Rover, который ранее принадлежал королеве Елизавете II, выставили на торги. Речь идет о 19-летней машине L322 Range Rover, пробег которой составляет 160 тысяч километров.