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16:20, 31 октября 2023Ценности

19-летний Range Rover королевы Елизаветы II продадут на аукционе

Range Rover L322 королевы Елизаветы II продадут на торгах за 5 миллионов рублей

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Автомобиль Range Rover, который ранее принадлежал королеве Елизавете II, выставили на торги. Подробности публикует The Telegraph.

Речь идет о 19-летней машине L322 Range Rover, пробег которой составляет 160 тысяч километров. Отмечается, что во внедорожнике, выполненном в оригинальном цвете марки Epsom Green, предусмотрены особенные модификации, в том числе двойные переключатели на задних стеклах и задние поручни для облегчения входа и выхода.

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Транспортное средство планируют продать коллекционерам на декабрьском аукционе The NEC Classic Motor Show Sale. Ориентировочная стоимость лота варьируется от 50 до 60 тысяч фунтов стерлингов (от 5,6 до 6,8 миллиона рублей).

8 сентября исполнился ровно год с тех пор, как не стало британской королевы. Тогда королевская семья собралась в замке Балморал в Шотландии, чтобы отдать ей почести. Там оказались Король Карл II, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Эндрю.

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      Карина Черных
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