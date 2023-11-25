Маск одним слово оценил катастрофу в США из-за Украины

Миллиардер Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter) одним словом оценил катастрофу с боеприпасами в США из-за Украины.

«Пугающе», — написал Маск в комментариях под постом бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил о нерешенной проблеме дефицита боеприпасов из-за помощи Соединенных Штатов Украине.

Сакс в посте отметил, что о нехватке боеприпасов в США стало впервые известно еще год назад. Проблема до сих пор не решена, сказал он. «Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», — пояснил бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами. Он подчеркнул, что эскалация кризисов в регионе происходит регулярно.