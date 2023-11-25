Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 25 ноября 2023Мир

Маск одним слово оценил катастрофу в США из-за Украины

Миллиардер Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter) одним словом оценил катастрофу с боеприпасами в США из-за Украины.

«Пугающе», — написал Маск в комментариях под постом бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил о нерешенной проблеме дефицита боеприпасов из-за помощи Соединенных Штатов Украине.

Сакс в посте отметил, что о нехватке боеприпасов в США стало впервые известно еще год назад. Проблема до сих пор не решена, сказал он. «Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», — пояснил бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами. Он подчеркнул, что эскалация кризисов в регионе происходит регулярно.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      В России заявили об увеличении доли расчетов в нацвалютах в торговле с Турцией

      Подозреваемых в нападении на российского пенсионера мигрантов задержали

      Маск одним слово оценил катастрофу в США из-за Украины

      Ефимова рассказала о главной мечте

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника

      Израильское судно обстреляли в Аравийском море

      Падение крана у комплекса «СнежКом» под Москвой попало на видео

      В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

      Армения и Саудовская Аравия подписали протокол о дипломатических отношениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости