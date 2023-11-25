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12:40, 25 ноября 2023Россия

Мэр Пензы высказался об установке мемориальных досок участникам СВО на школах

Мэр Пензы Басенко призвал повременить с памятными досками бойцам СВО на школах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Пензы Александр Басенко призвал приостановить установку мемориальных досок участникам спецоперации на школах, сообщает PenzaInform с сессии Пензенской городской думы.

Глава города заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ «некрополи».

«Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — сказал Басенко.

Мэр также подчеркнул, что выступает не за отказ от мемориальных досок, а за то, чтобы с ними повременить. Он предложил дождаться завершения СВО и перечислить всех героев на одной доске.

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      Илона Палей
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