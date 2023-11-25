Подозреваемых в нападении на российского пенсионера мигрантов задержали

В Щелково следователи возбудили дело против мигрантов, напавших на пенсионера

В подмосковном Щелково следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мигрантов, которые избили отказавшегося их подвезти 76-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранцы проходят обвиняемыми по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Они задержаны.

По версии следствия, 15 ноября уроженцы Средней Азии на Комсомольской улице в Щелково принудительно остановили автомобиль, за рулем которого был пенсионер. Они без спроса сели к нему в машину и потребовали отвезти их в микрорайон Заречный. Услышав отказ, мужчины лишили возможности водителя покинуть машину, ударили его несколько раз кулаками в лицо, а также повредили пассажирскую дверь автомобиля, после чего он довез их до места назначения.

Ранее сообщалось, что те же мигранты в день происшествия напали еще на одного местного жителя.