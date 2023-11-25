Российский айтишник избил дочь из-за ее увлечения компьютерными играми

В Москве полиция проверяет айтишника, избившего дочь из-за компьютерных игр

В Москве полиция начала проверку айтишника, который избил 13-летнюю дочь из-за ее увлечения компьютерными играми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, девочка сама позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на отца. В результате мужчину увезли в отделение, а у школьницы врачи зафиксировали повреждение связок локтевого сустава.

В полиции мужчина объяснил, что дочь перестала учиться и все время проводить за телефоном или планшетом. При этом его бывшая жена после случившегося попросила возбудить в отношении айтишника уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина, оставшись наедине с четырехмесячным сыном, избил его на почве неприязни к жене.

