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13:44, 25 ноября 2023Силовые структуры

Российский айтишник избил дочь из-за ее увлечения компьютерными играми

В Москве полиция проверяет айтишника, избившего дочь из-за компьютерных игр

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве полиция начала проверку айтишника, который избил 13-летнюю дочь из-за ее увлечения компьютерными играми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, девочка сама позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на отца. В результате мужчину увезли в отделение, а у школьницы врачи зафиксировали повреждение связок локтевого сустава.

В полиции мужчина объяснил, что дочь перестала учиться и все время проводить за телефоном или планшетом. При этом его бывшая жена после случившегося попросила возбудить в отношении айтишника уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина, оставшись наедине с четырехмесячным сыном, избил его на почве неприязни к жене.

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