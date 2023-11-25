Стало известно о состоянии Николая Дроздова

Друг Николая Дроздова опроверг плохое самочувствие ведущего после химиотерапии

Друг Николая Дроздова Константин Мирошник опроверг информацию о том, что телеведущему стало плохо после курса химиотерапии. Об этом сообщает RT.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что Дроздову понадобилась помощь врачей после курса химиотерапии. Отмечалось, что телеведущий обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость.

«Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник.

В октябре Дроздов опроверг слухи о том, что у него обнаружили рак. По словам телеведущего, с ним все в порядке, он находится дома с женой.