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14:38, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о состоянии Николая Дроздова

Друг Николая Дроздова опроверг плохое самочувствие ведущего после химиотерапии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Друг Николая Дроздова Константин Мирошник опроверг информацию о том, что телеведущему стало плохо после курса химиотерапии. Об этом сообщает RT.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что Дроздову понадобилась помощь врачей после курса химиотерапии. Отмечалось, что телеведущий обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость.

«Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник.

В октябре Дроздов опроверг слухи о том, что у него обнаружили рак. По словам телеведущего, с ним все в порядке, он находится дома с женой.

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      Алевтина Запольская
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