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10:18, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Дроздов прокомментировал слухи об обнаруженном раке

Телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи о том, что у него обнаружили рак
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Известный российский телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов прокомментировал слухи о том, что врачи обнаружили у него рак. Его слова передает канал «Звезда» в Telegram.

Дроздов опроверг новость о том, что у него выявили рак. Телеведущий добавил, сейчас находится дома со своей женой.

О том, что у Дроздова диагностировали рак, сообщило ранее 6 октября издание SHOT в Telegram. Утверждалось, что врачи обнаружили у ведущего злокачественное образование в предстательной железе.

В августе сообщалось, что Дроздов попал в больницу. Комментируя эту новость, профессор МГУ заявил, что обратился в больницу для комплексной проверки здоровья. Он также заверил, что чувствует себя хорошо.

В январе телеведущего госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Он повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. В начале февраля телеведущего выписали из больницы. В июле Дроздов снова попал в больницу. Причиной стали боли в желудке и кишечнике.

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