Стало известно о раке у Николая Дроздова

Shot: у телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак

У 86-летнего телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак. Об этом стало известно из сообщения Shot в Telegram.

Как заявил источник издания, у ведущего обнаружили злокачественную опухоль при обследовании. Также в сообщении говорится, что в последнее время Дроздов часто обращался в одну из московских больниц с жалобами на боли. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Shot утверждает, что Дроздову диагностировали аденокарциному — злокачественное образование в предстательной железе. Медики планируют назначить телеведущему курс химиотерапии.

Позднее сам телеведущей опроверг информацию о госпитализации и диагнозе в беседе со «Звездой».

В июле стало известно, что Дроздова госпитализировали. Уточняется, что ему диагностировали воспалительные процессы внутренних органов, вызвавших застойное явление. Позднее выяснилось, что Дроздов попал в медучреждение из-за отравления. Друг семьи, композитор Дмитрий Дунаев заявлял, что причин для беспокойства за здоровье телеведущего нет.

В августе телеведущему сделали операцию на кишечнике. Дроздов заявил, что она прошла успешно и он чувствует себя хорошо. Телеведущий также подчеркнул, что находится под контролем врачей и выполняет все их рекомендации.