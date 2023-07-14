«112»: телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в клинику в Москве

Известного 86-летнего телеведущего и доктора биологических наук Николая Дроздова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «112» в Telegram.

По информации издания, поздно вечером 13 июля телеведущего госпитализировали в одну из московских клиник. Врачи выяснили, что у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление.

В марте ученый сообщал, что его планировали госпитализировать в отделение реаниматологии и реабилитологии для восстановления после многочисленных переломов. Позже друг биолога, художник Константин Мирошник объяснил, что Дроздов обратился за помощью к медикам, чтобы пройти реабилитацию после травмы, а также поправить здоровье.

О том, что Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер, стало известно в январе. Ведущий получил травмы, когда упал на улице, возвращаясь с работы. 7 февраля его выписали из больницы. Спустя неделю после этого Дроздов сообщил, что чувствует себя замечательно.