Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:53, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали

«112»: телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в клинику в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известного 86-летнего телеведущего и доктора биологических наук Николая Дроздова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «112» в Telegram.

По информации издания, поздно вечером 13 июля телеведущего госпитализировали в одну из московских клиник. Врачи выяснили, что у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление.

В марте ученый сообщал, что его планировали госпитализировать в отделение реаниматологии и реабилитологии для восстановления после многочисленных переломов. Позже друг биолога, художник Константин Мирошник объяснил, что Дроздов обратился за помощью к медикам, чтобы пройти реабилитацию после травмы, а также поправить здоровье.

О том, что Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер, стало известно в январе. Ведущий получил травмы, когда упал на улице, возвращаясь с работы. 7 февраля его выписали из больницы. Спустя неделю после этого Дроздов сообщил, что чувствует себя замечательно.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов задержали за вымогательства

    В Китае казнили отравившую 25 детей нитритом натрия воспитательницу

    В Кремле опровергли заявление о согласии Путина продлить зерновую сделку

    «Единая Россия» представила список доверенных лиц Собянина на выборах мэра

    Врач рассказала о способах справиться с изжогой во время беременности

    На курортах Европы зафиксирована рекордно изнуряющая жара

    В Белоруссии Нобелевского лауреата отправили работать на деревообработке

    Вайкуле раскритиковала вокальные данные SHAMAN фразой «орет себе — и все»

    «Короля преступного мира Казахстана» осудили в России за наркотики и статус

    Мужчина сразился с самым длинным питоном в истории Флориды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости