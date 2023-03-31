Друг Дроздова рассказал о состоянии здоровья телеведущего

Художник Константин Мирошник рассказал о состоянии Николая Дроздова после травмы

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал, почему телеведущий оказался в больнице. Знаменитый зоолог оценил свое состояние и обратился за помощью к медикам, чтобы пройти реабилитацию после травмы, а также поправить здоровье, уточнил живописец в интервью «Пятому каналу».

«Не оказался он. Он сам туда лег. Он же даже не в больнице, там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо», — объяснил Мирошник.

Художник подчеркнул, что его приятелю понадобилась реабилитация. Но, несмотря на это, ученый находится в прекрасном настроении и рассказывает анекдоты.

29 марта Дроздов рассказал, что ему предстоит новая госпитализация. По его словам, для полного восстановления понадобится около двух-трех месяцев. Ведущий отметил, что дома занимается дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой. Кроме того, Дроздов уточнил, что находится под контролем врачей.

О том, что Николая Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер, стало известно 29 января. Ведущий получил травмы, когда упал на улице, возвращаясь с работы. 7 февраля ученого выписали из больницы. Спустя неделю после этого Дроздов сообщил, что чувствует себя замечательно.