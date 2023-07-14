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18:13, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности госпитализации Дроздова

ТАСС: телеведущий Николай Дроздов попал в больницу из-за отравления
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Известный 86-летний телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов попал в больницу с отравлением. Подробности госпитализации Дроздова стали известны ТАСС от друга семьи ученого, композитора Дмитрия Дунаева.

Он рассказал, что общался с женой телеведущего. «У него небольшое отравление. Отвезли в больницу, сделали необходимые процедуры. Сейчас он чувствует себя хорошо, но врачи сказали, что несколько дней еще нужно будет полежать, чтобы сделать необходимые процедуры», — сообщил он.

Композитор также отметил, что причин для паники из-за госпитализации телеведущего нет. По его словам, Дроздов остается в больнице по рекомендации врачей.

О том, что телеведущего госпитализировали, стало известно в пятницу, 14 июля. Сообщалось, что у Дроздова диагностировали воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойное явление.

В январе Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Он травмировался, упав на улице. В начале февраля он вышел из больницы и сообщил, что чувствует себя хорошо.

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    Мария Большакова
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