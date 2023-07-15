Жена Дроздова рассказала о состоянии телеведущего

Жена Николая Дроздова сообщила, что телеведущий останется в больнице еще на несколько дней

Известный телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов останется в больнице еще на несколько дней. Об этом сообщила его жена Татьяна в разговоре с телеканалом «Звезда».

Жена Дроздова рассказала, что врачи решили перестраховаться и для этого попросили его остаться в больнице еще на несколько дней, чтобы провести подробное обследование организма.

По ее словам, у телеведущего были боли в желудке и кишечнике, но вызывать врачей он отказывался. В итоге супруга уговорила Дроздова обратиться к медикам. Сейчас его состояние хорошее, он готовится к гастроскопии, добавила Татьяна.

О госпитализации телеведущего стало известно 14 июля. По информации «112», у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление. Уточнялось, что его доставили в одну из московских больниц.

В январе Дроздов попал в больницу с многочисленными переломами ребер. Профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. В начале февраля телеведущего выписали из больницы.