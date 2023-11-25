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15:14, 25 ноября 2023Мир

В Германии раскрыли план США по Украине

Бизнесмен Дотком: жители ЕС поняли, что стали инструментом США против БРИКС

Фото: Unsplash

Жители Евросоюза (ЕС) начинают понимать, что стали инструментом США против стран БРИКС. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам Доткома, растущая в Европе популярность «пророссийских нарративов» объясняется тем, что европейцы наконец поняли: война США опосредованно на Украине — это попытка остановить за их счет БРИКС.

Ранее на Западе заявили об успехе российской стратегии на Украине.

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      Илона Палей
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