В Германии раскрыли план США по Украине

Бизнесмен Дотком: жители ЕС поняли, что стали инструментом США против БРИКС

Жители Евросоюза (ЕС) начинают понимать, что стали инструментом США против стран БРИКС. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам Доткома, растущая в Европе популярность «пророссийских нарративов» объясняется тем, что европейцы наконец поняли: война США опосредованно на Украине — это попытка остановить за их счет БРИКС.

Ранее на Западе заявили об успехе российской стратегии на Украине.