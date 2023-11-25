Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 25 ноября 2023Мир

В Израиль прибыл частный катарский самолет

The Times of Israel: в Израиле приземлился частный катарский самолет
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Unsplash

В израильском аэропорту Бен-Гуриона приземлился частный катарский самолет. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Сообщается, что рейс следовал в Тель-Авив из кипрской Ларнаки. Других сведений о нем пока не приводится.

В издании подчеркнули, что Катар и Египет сыграли важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило о заключении с ХАМАС и Израилем договоренности о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа. Допускается, что она может продлиться дольше оговоренного.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      Египет получил положительные сигналы о продлении перемирия в Газе

      Главу Ленинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

      Позицию НАТО по отставке Зеленского объяснили

      46-летняя Ольга Орлова задумалась о третьем ребенке

      Хинштейн отреагировал на призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

      Замглавы Ленинского района Подмосковья арестовали на два месяца

      «Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

      На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков

      Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости