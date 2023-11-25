В Израиль прибыл частный катарский самолет

The Times of Israel: в Израиле приземлился частный катарский самолет

В израильском аэропорту Бен-Гуриона приземлился частный катарский самолет. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Сообщается, что рейс следовал в Тель-Авив из кипрской Ларнаки. Других сведений о нем пока не приводится.

В издании подчеркнули, что Катар и Египет сыграли важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило о заключении с ХАМАС и Израилем договоренности о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа. Допускается, что она может продлиться дольше оговоренного.